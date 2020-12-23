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Путин. Архивное фото.

Путин — о необходимости постановки амбициозных задач на предстоящие годы

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201223/33004176/putin--o-neobkhodimosti-postanovki-ambitsioznye-zadachi-na-predstoyaschie-gody.html

Задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни, по словам российского лидера, никто не отменял.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Трансляция большой пресс-конференции президента РФ В. Путина.
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"Конечно, да, объективно из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, вправо, по графику вправо. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа и постоянное движение вперед - это то, над чем должны работать и руководствоваться власти страны.

"Обращаю на это внимание всех коллег и на федеральном уровне, и в регионах и, разумеется, в муниципалитетах, на местах. Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы", — добавил президент.

При этом он подчеркнул, что задачи сформулировать не так сложно, нужны результаты работы.

"Все мы, весь народ РФ ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан", — указал Путин.

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