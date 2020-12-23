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Рабочие на строящемся объекте.

Нехватку трудовых мигрантов в России Путин обсудит с иностранными партнерами

© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201223/33005046/nekhvatku-trudovykh-migrantov-v-russia-putin-obsudit-s-inostrannymi-partnerami.html

Президент России объявил о намерении обговорить со своими зарубежными коллегами вопрос занятости иностранных граждан на объектах, где ощущается острый дефицит рабочей силы.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Владимир Путин заявил о намерении обсудить с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в России.

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
Фото из личного архива Александра Бутенко
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Вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, который возник из-за пандемии, был поднят на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский президент сообщил, что ранее эта проблема уже дискутировалась на уровне глав государств. И в дальнейшем он намерен обсудить со своими зарубежными коллегами вопрос ограниченного въезда трудовых мигрантов на объекты, где возникает дефицит трудовых ресурсов.

"Надо смотреть, конечно, точечно, нужно обсуждать это, и я буду это обсуждать с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут. С тем, чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность заработать, дать возможность стройке развиваться, ну и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом", – заявил российский лидер.

Отдельно Путин акцентировал внимание на вопросе безопасности трудовых мигрантов и россиян в условиях пандемии.

"Вопрос важный, понятный, он касается и здоровья граждан, он касается и экономики, в данном случае, такой важнейшей отрасли, как строительная отрасль. Мы этим позанимаемся", – добавил Путин.

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