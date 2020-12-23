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Игуана, почти ручная.

Метеорологи предупредили: возможны "осадки в виде игуан" - фото, видео

© CC BY-SA 2.0 / Ralf Peter Reimann / Hotel Marianao
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201223/33010629/meteorologi-predupredili-vozmozhny-osadki-v-vide-iguan---video.html

Информация о явлении появилась в Twitter-аккаунте Национальной метеорологической службы американского города Майами.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о "падающих игуанах", следует из сообщения портала WKBN.

Информация о явлении появилась в Twitter-аккаунте Национальной метеорологической службы Майами.

​​Сообщение сразу вызвало много откликов.

По данным WKBN, "осадки в виде ящериц" периодически происходят из-за похолоданий, вследствие которых игуаны могут оцепенеть и упасть на землю с деревьев.

Издание попросило не беспокоиться читателей, обнаруживших кажущихся мертвыми животных, так как потепление и солнце вскоре смогут "вернуть их к жизни". Также специалисты попросили жителей Флориды быть осторожными из-за возможной агрессии рептилий во время "оттаивания".

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