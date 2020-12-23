Метеорологи предупредили: возможны "осадки в виде игуан" - фото, видео

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о "падающих игуанах", следует из сообщения портала WKBN.

Информация о явлении появилась в Twitter-аккаунте Национальной метеорологической службы Майами.

@alo_miami espero que si llueven iguanas nos hagas directo jajajajaja pic.twitter.com/xdckTuw4BS — Paloma Casillas (@PalomaCasillas) December 21, 2020

​​Сообщение сразу вызвало много откликов.

По данным WKBN, "осадки в виде ящериц" периодически происходят из-за похолоданий, вследствие которых игуаны могут оцепенеть и упасть на землю с деревьев.

Издание попросило не беспокоиться читателей, обнаруживших кажущихся мертвыми животных, так как потепление и солнце вскоре смогут "вернуть их к жизни". Также специалисты попросили жителей Флориды быть осторожными из-за возможной агрессии рептилий во время "оттаивания".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova