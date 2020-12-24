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Подарки на Рождество

Ковидный подарок: какие новогодние презенты могут переносить коронавирус

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (196)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201224/33011284/kovidnyy-podarok-kakie-novogodnie-prezenty-mogut-perenosit-koronavirus.html

Одежда, игрушки, деньги и милые новогодние аксессуары могут быть переносчиками инфекции. Врачи рассказали, каким способом можно обезопасить ваш новогодний подарок.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Опасными переносчиками коронавируса могут быть как безобидные новогодние сувениры и игрушки, так и упаковка самого подарка.

Врачи сходятся во мнении: любой новогодний презент может стать переносчиком коронавируса, пишет РИА Новости. Ведь на картонных поверхностях вирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.

"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических – до трех дней", – рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Врач подчеркивает, что масса игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса. Кроме этого, в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем, часто процветают бактерии.

Празднование Нового года.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, таких как пластик и нержавеющая сталь. При этом огромное количество людей в поисках, что же подарить на Новый год, контактирует с товарами на прилавках магазинов.

"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", – советует Ненастина.

Для большей уверенности в безопасности покупки доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рекомендует по приходе домой обязательно обработать купленные вещи дезинфицирующим средством.

"Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой", – сказал Жемчугов.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (196)

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