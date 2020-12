Пока все спали: аллергия на вакцину, взрыв в Балтиморе и тренды кибератак

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Сильная аллергическая реакция после введения в организм вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer проявилась у медработника в Нью-Йорке. Об этом проинформировала газета Newsweek, подчеркнув, что это первый подобный случай из более чем 30 000 прививок в городе.

РИА Новости сообщает, что пациенту оказали помощь, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Место и время проведения вакцинации не уточняется.

"Вакцины действительно имеют побочные эффекты и аллергические реакции, хотя и встречаются редко, но могут иметь место", — отмечает департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка.

Причины возникновения у некоторых людей аллергической реакции на вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech изучает Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, проверяют и препарат компании Moderna.

Недавно помощь потребовалась двум медицинским работникам в американском штате Аляска, после того, как им ввели первую часть дозы вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Одного даже пришлось госпитализировать. По информации СМИ, его реакция на прививку была схожа с той, которая ранее проявилась, предположительно, у двух медработников после вакцинации в Великобритании.

Взрыв в Балтиморе: пострадало более 20 человек

В многоэтажном офисном здании в городе Балтимор штата Мэриленд произошел взрыв, вызвавший частичное обрушение крыши. Первоначально сообщалось о госпитализации 10 человек, впоследствии число пострадавших увеличилось до 23.

Explosion Update: A total of 23 victims were rescued from the explosion in the 100blk of W. Fayette St. 21 of the victims were transported to area hospitals & 2 victims declined.

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) December 23, 2020

"В общей сложности 23 пострадавших были спасены с места взрыва… 21 пострадавший был доставлен в местные больницы, двое отказались (от госпитализации – ред.)", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Причина взрыва устанавливается.

Мишени для кибератак в 2021 году: прогнозы эксперта

Фишинговые рассылки на тему пандемии COVID-19, атаки на системы дистанционного обучения и кибершпионаж будут в числе самых активных кибератак 2021 года, заявил РИА Новости глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

"COVID-19 нескоро покинет заголовки статей, новости о разработке вакцины и введении новых ограничений продолжат использоваться в фишинговых атаках, как и в 2020. Фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцины, снова будут подвергаться кибератакам мошенников или хакеров, заинтересованных в эскалации проблемы", - ожидает он.

Кроме того, мишенью для атак станут системы дистанционного обучения, причем нападающими будут и сами школьники. "Школы и университеты начали активно использовать различные платформы для дистанционного обучения, поэтому неудивительно, что в августе — как раз перед началом нового учебного года — число подобных кибератак, в том числе и от хакеров-тинейджеров, за неделю выросло на 30%. В следующем году "школьные хулиганы" продолжат атаковать системы дистанционного обучения", - прогнозирует Дягилев.

По его мнению, в будущем году стоит ожидать и кибератак с целью шпионажа - для вмешательство в происходящее в других странах. Целью хакеров станут и всевозможные гаджеты, помогающие следить за состоянием здоровья.

"Устройства, помогающие следить за здоровьем, будут собирать данные о самочувствии пользователей, "подключенные автомобили" — следить за передвижениями, а системы умного города — накапливать информацию о нашей жизни. 5G-устройства будет необходимо защищать от взлома, утечек и получения несанкционированного доступа", - говорит эксперт.

По мере развертывания сетей 5G количество подключенных устройств интернета вещей увеличится, что сделает сети более уязвимыми к масштабными мультивекторным кибератакам, подытожил Дягилев.

