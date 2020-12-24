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Самолет, тематическое фото

Россия может временно остановить авиасообщение со всеми странами

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201224/33012679/rossiya-mozhet-vremenno-ostanovit-aviasoobschenie-so-vsemi-stranami.html

Такое предложение выдвинула Госдума РФ: оно обусловлено обнаружением и распространением нового штамма коронавируса.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Предложение ввести временное ограничение на авиасообщение России с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса главе правительства Михаилу Мишустину внес депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

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© Sputnik / Кирилл Брага
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Агентство ссылается на письмо парламентария, в котором тот обращает внимание на опасность распространения нового штамма коронавируса, ранее выявленного в Великобритании. 

"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", — говорится в тексте письма.

Ранее стало известно о выявлении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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