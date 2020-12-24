COVID бьет рекорды: число случаев заражения растет по всему миру

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Штат Калифорния стал первым в США, где число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2 миллиона.
Власти штата столкнулись с проблемой массовой нехватки коек в отделениях интенсивной терапии. В четырех из пяти регионов Калифорнии, охватывающих более 98% населения штата, с начала декабря введена обязательная домашняя изоляция.
Жителям этих районов предписано как можно дольше оставаться дома и минимизировать контакты.
Всего в США заразились более 18,4 миллиона человек, свыше 326 тысяч скончались, более 3,9 миллиона выздоровели.
С 14 декабря в США стартовала вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.
В России число случаев COVID-19 выросло до рекордных 29 935 за 24 часа.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 935 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4512 (15,1%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Также сообщается, что всего за все время наблюдений в России зарегистрировано 2 963 688 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1%.
Министр здравоохранения Украины объявил о том, что страна по общему количеству заразившихся перешагнула порог в 1 миллион человек.
Число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло до 11 490, скончались 223 человека, выздоровели 15 775, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По его словам, за все время пандемии на Украине число зараженных достигло 1 001 132 человек, выздоровели 631 435 человек, летальных случаев - 17 395.
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