COVID бьет рекорды: число случаев заражения растет по всему миру

Соединенные Штаты по-прежнему остаются лидерами печального рейтинга по числу заражений, в России также растет число инфицированных, а Украина перешла психологический порог в миллион выявленных случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Штат Калифорния стал первым в США, где число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2 миллиона.

Власти штата столкнулись с проблемой массовой нехватки коек в отделениях интенсивной терапии. В четырех из пяти регионов Калифорнии, охватывающих более 98% населения штата, с начала декабря введена обязательная домашняя изоляция.

Жителям этих районов предписано как можно дольше оставаться дома и минимизировать контакты.

Всего в США заразились более 18,4 миллиона человек, свыше 326 тысяч скончались, более 3,9 миллиона выздоровели.

С 14 декабря в США стартовала вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.

В России число случаев COVID-19 выросло до рекордных 29 935 за 24 часа.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 935 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4512 (15,1%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Также сообщается, что всего за все время наблюдений в России зарегистрировано 2 963 688 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1%.

Министр здравоохранения Украины объявил о том, что страна по общему количеству заразившихся перешагнула порог в 1 миллион человек.

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло до 11 490, скончались 223 человека, выздоровели 15 775, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По его словам, за все время пандемии на Украине число зараженных достигло 1 001 132 человек, выздоровели 631 435 человек, летальных случаев - 17 395.

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