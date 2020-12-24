Путин: 2021-й предлагаю объявить в России Годом науки и технологий

Текущий 2020-й был Годом памяти и славы – как символ исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил объявить наступающий 2021 год Годом науки и технологий.

"Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий", – сказал он на заседании попечительского совета МГУ.

Текущий 2020-й указом президента России был объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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