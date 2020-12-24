Раскрыто значение буквы V в названии российской вакцины от коронавируса

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Глава РФПИ пояснил, что буква V в названии российской вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом.

Заявление прозвучало в комментарии Дмитриева по доставке первой партии иммунопрепарата в Аргентину, сообщает РИА Новости.

"V" в названии нашей вакцины означает победу (от англ. Victory. — прим. ред.), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием", – объяснил он.

Дмитриев также отметил, что доставка препарата в Аргентину будет отличным примером сотрудничества и поистине историческим моментом. Всего самолет доставил в южноамериканскую страну 300 тысяч доз вакцины "Спутник V". Эта партия вакцины предназначена в основном для медиков.

Следующие поставки будут распределены для вакцинации пожилых людей, сотрудников безопасности и полицейских. К марту планируется расширить списки получателей и привить десять миллионов человек.

"Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19", – добавил глава РФПИ.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа.

По результатам анализа данных эффективность вакцины составила 91,4 процента, а для тяжелых случаев – около 100 процентов. В начале декабря в России был дан старт гражданской вакцинации.

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