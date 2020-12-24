22:32 24 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Знак победы.

Раскрыто значение буквы V в названии российской вакцины от коронавируса

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (200)
139 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/18/33025015.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201224/33022797/raskryto-znachenie-bukvy-v-v-nazvanii-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa.html

Информацией поделился сегодня с широкой публикой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Глава РФПИ пояснил, что буква V в названии российской вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом.

Заявление прозвучало в комментарии Дмитриева по доставке первой партии иммунопрепарата в Аргентину, сообщает РИА Новости.

"V" в названии нашей вакцины означает победу (от англ. Victory. — прим. ред.), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием", – объяснил он.

Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.
© Ruptly
Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”
Дмитриев также отметил, что доставка препарата в Аргентину будет отличным примером сотрудничества и поистине историческим моментом. Всего самолет доставил в южноамериканскую страну 300 тысяч доз вакцины "Спутник V". Эта партия вакцины предназначена в основном для медиков.

Следующие поставки будут распределены для вакцинации пожилых людей, сотрудников безопасности и полицейских. К марту планируется расширить списки получателей и привить десять миллионов человек.

"Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19", – добавил глава РФПИ.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа.

По результатам анализа данных эффективность вакцины составила 91,4 процента, а для тяжелых случаев – около 100 процентов. В начале декабря в России был дан старт гражданской вакцинации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (200)

По теме

Токарчук: победят ли в Молдове и мире пандемию коронавируса
Победить угрозу вместе: волонтеры помогают бороться с коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Африканские черепахи Geochelone sulcata лакомятся рождественским блюдом в парке животных города Ньиредьхаза, Венгрия.
Фото – Рождество для черепахи и не только...
Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео.
Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео
На президентском посту
Все президенты Молдовы за период ее независимости

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться