Праздник с ограничениями: европейские столицы встречают рождественский сочельник

Не самое оптимистичное настроение жителей европейских столиц городские власти стараются в эти дни компенсировать по-максимуму. Яркие гирлянды, песни и рождественские ели – праздник состоится, несмотря на коронавирус и ограничения.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Мадрид готовится к встрече Рождества. В стране введен комендантский час в связи с пандемией коронавируса. Но на рождественские и новогодние праздники жителям испанской столицы разрешили гулять до 01.30. Отпраздновать в большой компании все-таки не получится: не рекомендовано собираться больше 10 человек, причем в их числе могут быть только родственники и самые близкие друзья. За порядком и соблюдением ограничений на улицах внимательно следит полиция.

Париж заменил всеобщий карантин на комендантский час. Не самые лучшие условия для празднования и массовых народных гуляний. Однако до 20.00 у жителей города все-таки есть возможность посетить немногочисленные ярмарки, покататься на карусели и просто полюбоваться городом в праздничном убранстве.

Лондон живет в состоянии тотального локдауна. Новый штамм коронавируса напугал многих, ограничения были усилены, а жители британской столицы массово потянулись за город, не желая проводить праздничные дни взаперти. Тем не менее Лондон сияет огнями, а немногочисленные прохожие настроены на лучшее.

Вена в эти праздничные дни красива, у жителей города есть отличная возможность полюбоваться оригинальным рождественским декором улиц, посмотреть на мотопробег Санта Клаусов и отпраздновать Рождество в привычном режиме. Но уже в субботу и в австрийской столице введут комендантский час.

Италия встречает Рождество ужесточением мер против распространения коронавируса. Временные ограничения вводятся в стране как раз в рождественский сочельник и продлятся до 6 января. Передвижения по стране ограничены, гулять разрешено только вдвоем. Поэтому улицы итальянских городов в эти дни пустынны, хоть и ярко украшены к празднику.

В Берлине также введены жесткие ограничения. Закрыты кафе и рестораны, а в традиционных рождественских палатках на улицах запрещено продавать алкогольные напитки. Больших шумных компаний нет – встречаться можно в группах не более пяти человек. Однако дисциплинированные немцы не удивлены такими жесткими ограничениями и надеются, что локдаун скорее приведет к окончанию пандемии. Поэтому елки украшены, гирлянды горят, а люди встречают Рождество в кругу семьи.

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