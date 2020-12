Кого испугали бомбардировщики России и Китая над Тихим океаном

Россия и Китай технологично и немногословно обозначили свои интересы и возможности в западной части Тихого океана.

Авиагруппа в составе двух Ту-95МС Воздушно-космических сил России и четырех "Хун-6К" ВВС Китая 22 декабря успешно осуществила 10-часовое воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Управление самолетами в воздухе осуществлялось боевыми расчетами самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У. На отдельных участках маршрута "стратегов" сопровождали истребители Су-35С ВКС РФ, а также поднятые по тревоге истребители F-15 ВВС Японии.