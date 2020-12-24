Кого испугали бомбардировщики России и Китая над Тихим океаном

Совместное патрулирование стратегическими бомбардировщиками РФ и КНР воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрировало крайнюю уязвимость военных баз США и их союзников, пишет военный обозреватель.

Россия и Китай технологично и немногословно обозначили свои интересы и возможности в западной части Тихого океана.

Авиагруппа в составе двух Ту-95МС Воздушно-космических сил России и четырех "Хун-6К" ВВС Китая 22 декабря успешно осуществила 10-часовое воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Управление самолетами в воздухе осуществлялось боевыми расчетами самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У. На отдельных участках маршрута "стратегов" сопровождали истребители Су-35С ВКС РФ, а также поднятые по тревоге истребители F-15 ВВС Японии.

В ходе выполнения задач самолеты действовали в рамках международного права, не нарушали воздушного пространства соседних государств. Минобороны РФ подчеркнуло плановый характер миссии, которая не направлена против третьих стран, служит повышению уровня взаимодействия вооруженных сил двух государств.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation Совместное патрулирование бомбардировщиков России и Китая

Подобные операции демонстрируют качественно новый уровень сотрудничества между двумя странами. Совместная миссия вызвала большой международный резонанс (как и первое совместное патрулирование двух Ту-95МС и двух "Хун-6К"в июле 2019 года). По сообщению объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, авиагруппа несколько раз вторгалась в "зону идентификации воздушной обороны". В ответ на "вторжение" в опознавательную зону ПВО 19 российских и китайских военных самолетов южнокорейские ВВС также поднимали свои истребители.

Западные державы назвали рост российско-китайского военного сотрудничества "серьезной угрозой безопасности", а США заметили, что баланс сил в регионе Западной части Тихого океана меняется не в их пользу.

Особенности патрулирования

Совместная российско-китайская миссия началась ранним утром 22 декабря. Когда четыре китайских бомбардировщика вошли в "зону идентификации воздушной обороны" со стороны острова Йодо (Восточно-Китайское море), в операционном районе уже находились 15 российских самолетов, которые ранее прошли с севера на юг мимо островов Такэсима (Лианкур) в Японском море. Несмотря на тревогу объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи относительно "воздушной армады" РФ и КНР, специалисты ПВО не выявили нарушений национального воздушного пространства. Установленная Сеулом в одностороннем порядке в 2013 году "зона идентификации воздушной обороны" юридически никого не обязывает заранее сообщать о вхождении в нее, но китайская сторона все же предупредила о совместных учениях.

Необычный состав авиагруппы свидетельствовал о высокой готовности систем целеуказания, ударного оружия и истребительного прикрытия к выполнению задач стратегической важности.

Разумеется, в это утро тревогу сыграли на крупной военно-морской базе США Йокосука, которая находилась на расстоянии "вытянутой руки" от российских и китайских ракетоносцев (от островов Такэсима – немногим более 700 км). Однако 22 декабря "стратеги" ВКС России и ВВС Китая всего лишь планово оценили вероятный театр военных действий (ТВД), и послали определенный сигнал американским партнерам, которые пытаются диктовать свои правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впрочем, операционное пространство значительно шире.

По мнению американцев, стратегические бомбардировщики и средства морской разведки России и Китая изучают возможности командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), и все более уверенно чувствуют себя у границ США.

Ранее аналитическое издание The National Interest, отмечало: "Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса "воздух-воздух" может создать угрозу важнейшим узлам сети управления действиями авиации США. Среди этих узлов – система дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения АВАКС, различные самолеты разведки и наблюдения, самолеты-заправщики и авиационные средства радиоэлектронного подавления".

"Бог войны", или "Кузькина мать" по-китайски

Китайский стратегический бомбардировщик "Хун-6К" (условное обозначение "Бог Войны") – самая современная модификация, в основе которой – советский Ту-16А (в конце1950-х годов КНР были переданы несколько самолетов и техническая документация). "Стратег" отличается от предыдущих версий "умной" электроникой и новейшим вооружением, способен наносить ядерные удары на удалении в тысячи километров. Имеет РЛС дальнего обнаружения и управления огнем, систему постановки помех, оптико-электронную станцию разведки и целеуказания – для наведения корректируемых авиационных бомб и ракет класса "воздух–земля", оснащенных лазерными головками самонаведения.

© Sputnik / Anton Denisov Китайская авиация на параде.

Максимальная дальность пуска китайских крылатых ракет воздушного базирования "Длинный меч-10К" (AKD-20) – по разным данным от 1600 км до 2500 км. Для поражения наземных объектов противника может применяться также ракета класса "воздух–земля" KD-88, оснащенная инерциальным, телевизионным и инфракрасным каналами наведения и двухканальной системой связи для передачи изображения цели на самолет-носитель. В арсенале имеются сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) "Инцзи-12" и "Инцзи-100" (дальность пуска соответственно 400 км и 770 км), которые позволяют уничтожить, к примеру, авианосец, не входя в зону действия ПВО противника. По оценкам американских экспертов, зенитная управляемая ракета "Стандрат-2" не гарантирует перехват ПКР "Инцзи-12 и 100".

Бомбардировщик "Хун-6К" оснащен российскими турбовентиляторными двигателями Д-30КП-2 мощностью 12 тыс. кгс/см. В конструкцию планера на 30% внедрены композитные материалы. Дальность полета без дозаправки – до 5000 км. Словом, это убедительная "Кузькина мать" по-китайски. А в боевом содружестве с российским "Медведем" могущество "Хун-6К" возрастает многократно.

Межконтинентальный бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 МС "Медведь" достаточно хорошо известен в мире способностью нанести удар на дальности свыше 5000 километров. Иностранное "сопровождение" подобных машин над нейтральными водами может служить лишь для очистки совести военачальников потенциального противника.

В боевой обстановке "эскорт" подойти не успеет. При необходимости, Ту-95МС нанесет ракетный удар издалека, возможно, из воздушного пространства РФ. Зона боевого патрулирования Ту-95МС практически не имеет ограничений по дальности. Без дозаправки машина преодолевает до 15 тысяч километров, а рекордный полет "Медведя" с дозаправками состоялся над тремя океанами в 2010 году – 30 тысяч километров.

© Sputnik / Владислав Белогруд Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время ночного взлета.

Для поражения важных целей в удаленных военно-географических районах "стратег" имеет крылатые ракеты Х-101 и Х-102 с расчетной дальностью до 5500 км и ракеты Х-55 нескольких модификаций дальностью до 3500 км, включая изделия с компактной термоядерной боевой частью мощностью 200 килотонн. Самым вооруженным считается Ту-95МС-16, способный нести 16 крылатых ракет (максимальная боевая нагрузка "Медведя" – 12 тонн).

Российскую Дальнюю авиацию в 2020 году пополнили шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Заметим, модернизация предусматривает установку современных авионики, бортового радиоэлектронного комплекса и другого оборудования.

Ранее командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что современные системы управления и вооружение Ту-95МС в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году на 15% возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ. Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе – сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей – носителей высокоточного оружия. Приходится принимать "зеркальные меры", которые 22 декабря выглядели крайне убедительно.

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