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Тест на коронавирус

Беляков: очаг инфицирования коронавирусом зарегистрировали в штабе МС

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (210)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201225/33029224/belyakov-ochag-infitsirovaniya-koronavirusom-zaregistrirovali-v-shtabe-ms.html

Очередное заседание ОКК не состоялось, в настоящее время проводится тестирование в приднестровском сегменте.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Очаг инфицирования коронавирусом зарегистрирован в штабе миротворческих сил, носители вируса выявлены среди российских представителей. Об этом заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков в ходе встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщил в пятницу его сайт.

Как уточнили в администрации лидера Приднестровья, в ходе дискуссии стороны обсудили особенности работы в условиях пандемии коронавируса. Беляков заявил, что массового заражения среди военнослужащих удалось избежать. Всего COVID-19 заболели 54 приднестровских миротворца, 38 из них уже выздоровели.

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"На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе МС. Носители вируса выявлены среди российских представителей, проводится тестирование в приднестровском сегменте. В этой связи накануне не состоялось очередное заседание ОКК. Проведена ротация личного состава. В целом ситуация контролируемая, работа ведется в штатном режиме", –  сказал Беляков.

В свою очередь, представитель Оперативной группы российских войск в Приднестровье заявил РИА Новости, что среди российских представителей объединенного штаба миротворческих сил в непризнанной ПМР вспышки коронавирусной инфекции нет.

"Ситуация с заболеваемостью российских военнослужащих находится под контролем, никакой вспышки заболеваемости нет", - сказал представитель ОГРВ.

Он добавил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой минимизированы контакты военнослужащих РФ с местным населением и представителями вооруженных сил стран, входящих в ОКК.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (210)

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