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Совет Федерации Федерального Собрания РФ

В Совфеде приняли закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201225/33029807/sovfed-zakon-ob-otvetnykh-sanktsiyakh-za-tsenzuru-protiv-rossiyskikh-smi.html

Генпрокурор РФ по согласованию с МИД России получит право присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Совет Федерации одобрил закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
© Photo : Администрация Президента России
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Соответствующий нормативный акт предполагает, что иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Они коснутся не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ. Решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с внешнеполитическим ведомством РФ. Генеральный прокурор по согласованию с МИД России получит право присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.

Закон об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Данная инициатива – ответная мера на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

Закон поступит на подпись президенту России.

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