В Совфеде приняли закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Совет Федерации одобрил закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий нормативный акт предполагает, что иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Они коснутся не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ. Решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с внешнеполитическим ведомством РФ. Генеральный прокурор по согласованию с МИД России получит право присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.

Закон об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Данная инициатива – ответная мера на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

Закон поступит на подпись президенту России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova