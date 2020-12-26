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Результат экспертизы: "Спутник V" безопасен и эффективен для пожилых людей

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201226/33038322/rezultat-ekspertizy-sputnik-v-bezopasen-i-effektiven-dlya-pozhilykh-lyudey.html

Граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции с помощью "Спутника V".

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" безопасна и эффективна для пожилых людей. По его словам, это показала проведенная экспертиза.

"Проведены клинические исследования применения вакцины "Спутник" у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность", - заявил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

По словам главы российского Минздрава, теперь "Спутник V" одобрен для вакцинации людей старше 60 лет.

Вакцинация от коронавируса
© Sputnik / Кирилл Брага
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"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник" разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - добавил Мурашко.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

По результатам анализа данных, эффективность вакцины составила 91,4%, а для тяжелых случаев – около 100%. В начале декабря в России был дан старт гражданской вакцинации.

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