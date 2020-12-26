Жителей Молдовы больше не пустят в Турцию без ПЦР-теста

Новые правила въезда в Турцию – власти Анкары вводят новые ограничения в связи с ужесточением правил противоэпидемической безопасности.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Начиная с 29 декабря граждане, которые захотят въехать на территорию Турции, должны будут предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не позднее, чем за 72 часа до их прибытия, сообщили в субботу в посольстве Молдовы в Турции.

Пассажиры, которые не смогут предъявить отрицательный результат быстрого теста ПЦР, не получат разрешения на посадку в самолеты, направляющиеся в Турцию.

Министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа объявил, что новое правило вступит в силу в понедельник, 28 декабря, для тех, кто прибывает в Турцию самолетом, и с 30 декабря, кто въезжает автомобильным или морским транспортном.

Министр также сообщил, что прибывшие из Великобритании, Африки и Дании по умолчанию будут помещены на самоизоляцию по прибытии.

Решение было принято после того, как в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, и многие государства ввели ограничения на поездки из этой страны.

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