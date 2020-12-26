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Жителей Молдовы больше не пустят в Турцию без ПЦР-теста

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201226/33041221/zhitelej-moldovy-bolshe-ne-pustyat-v-turciyu-bez-pcr-testa.html

Новые правила въезда в Турцию – власти Анкары вводят новые ограничения в связи с ужесточением правил противоэпидемической безопасности.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Начиная с 29 декабря граждане, которые захотят въехать на территорию Турции, должны будут предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не позднее, чем за 72 часа до их прибытия, сообщили в субботу в посольстве Молдовы в Турции.

Пассажиры, которые не смогут предъявить отрицательный результат быстрого теста ПЦР, не получат разрешения на посадку в самолеты, направляющиеся в Турцию.

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа объявил, что новое правило вступит в силу в понедельник, 28 декабря, для тех, кто прибывает в Турцию самолетом, и с 30 декабря, кто въезжает автомобильным или морским транспортном.

Министр также сообщил, что прибывшие из Великобритании, Африки и Дании по умолчанию будут помещены на самоизоляцию по прибытии.

Решение было принято после того, как в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, и многие государства ввели ограничения на поездки из этой страны.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)

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Теги:
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