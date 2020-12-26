Определен алкогольный напиток, вызывающий самое сильное похмелье

Специалисты представили список спиртных напитков, при употреблении которых у человека может быть сильное похмелье.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Самое сильное похмелье среди популярных спиртных напитков вызывает виски. Об этом сообщает Medikforum, цитируя специалистов.

CC0 / tookapic Виски

Реакция организма, как уточняется в статье, в большей степени зависит от интенсивности цвета напитка. Уточняется, что бесцветный алкоголь человек переносит легче. А различные примеси, с помощью которых приобретается цвет и вкус, ухудшают общее состояние человека, употребившего данный напиток.

© Fotolia / 5second Красное вино в бокале

Вторую строчку в этом топе по тяжести похмелья занимает темный ром. Также в списке есть бурбон, красное вино и бренди. Специалисты, однако, обращают внимание на то, что коктейли стоят "отдельной строкой", так как в них могут смешать несколько видов алкоголя.

Также эксперты указывают на опасность пива, которое люди зачастую пьют в большом количестве. По словам специалистов, риск похмелья увеличивается не только в зависимости от вида алкоголя, но и от количества выпитого.

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