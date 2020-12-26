18:30 26 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Люди гуляют по торговому району в канун Рождества в районе Гиндза в Токио

Япония вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

© AFP 2020 / PHILIP FONG
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1a/33042536.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201226/33042465/yaponiya-vvodit-zapret-na-vezd-v-stranu-iz-za-koronavirusa.html

Вводимые в Японии ограничения будут действовать до конца января следующего года и коснутся только иностранцев-нерезидентов.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Японский кабмин принял решение ввести запрет на въезд в страну из-за распространения "британского" штамма коронавируса. Данное ограничение начнет действовать с 28 декабря, пишет агентство Kyodo News.

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic
COVID-19: могут ли в Молдове обнаружить новый штамм
По информации источника, соответствующие ограничения будут в силе до конца января 2021 года. Однако запрет касается исключительно иностранных граждан-нерезидентов.

Для японцев и иностранцев, у которых есть вид на жительство, отменяются только послабления на прохождение двухнедельного карантина после краткосрочных командировок за пределы страны.

Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса>>>

В середине декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. На данный момент понятно, что она на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов. После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, Молдову, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Британией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)

По теме

Ковидный подарок: какие новогодние презенты могут переносить коронавирус
Назван способ, как предотвратить дальнейшие мутации коронавируса
Жителей Молдовы больше не пустят в Турцию без ПЦР-теста


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рождественский караван пожарных
Рождественский караван пожарных: украшенная спецтехника проехала по Кишиневу
В Аргентину доставили 300 тысяч доз “Спутника V”
Первые в Латинской Америке: в Аргентину доставили 300 тысяч доз "Спутника V"
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться