Япония вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

Вводимые в Японии ограничения будут действовать до конца января следующего года и коснутся только иностранцев-нерезидентов.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Японский кабмин принял решение ввести запрет на въезд в страну из-за распространения "британского" штамма коронавируса. Данное ограничение начнет действовать с 28 декабря, пишет агентство Kyodo News.

По информации источника, соответствующие ограничения будут в силе до конца января 2021 года. Однако запрет касается исключительно иностранных граждан-нерезидентов.

Для японцев и иностранцев, у которых есть вид на жительство, отменяются только послабления на прохождение двухнедельного карантина после краткосрочных командировок за пределы страны.

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В середине декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. На данный момент понятно, что она на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов. После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, Молдову, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Британией.

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