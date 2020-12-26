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Медик рассказала, что обязательно должно быть в "новогодней аптечке"

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201226/33042909/medik-rasskazala-chto-obyazatelno-dolzhno-byt-v-novogodney-aptechke.html

Учитывая застолья, обилие еды и спиртных напитков на праздничных столах, специалист рекомендует запастись некоторыми лекарствами.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Медик-терапевт Людмила Лапа утверждает, что самые важные препараты в "новогодней аптечке" — аспирин и сорбенты. Именно их она рекомендует включить в список лекарств, которые обязательно должны быть дома перед празднованием Нового года.

Праздничный стол в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
Праздничный стол
"Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным", — сообщила врач в комментарии RT.

Специалист также обратила внимание на то, что любое злоупотребление едой сгущает кровь и перегружает печень, поэтому в период праздников следует держать под рукой лекарства для разжижения крови.

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