Медик рассказала, что обязательно должно быть в "новогодней аптечке"

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Медик-терапевт Людмила Лапа утверждает, что самые важные препараты в "новогодней аптечке" — аспирин и сорбенты. Именно их она рекомендует включить в список лекарств, которые обязательно должны быть дома перед празднованием Нового года.

© Sputnik / Yana Zaharova Праздничный стол

"Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным", — сообщила врач в комментарии RT.

Специалист также обратила внимание на то, что любое злоупотребление едой сгущает кровь и перегружает печень, поэтому в период праздников следует держать под рукой лекарства для разжижения крови.

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