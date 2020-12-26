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Новый штамм коронавируса: эффективно ли закрытие границ с Британией

© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (218)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201226/33043003/novyy-shtamm-koronavirusa-effektivno-li-zakrytie-granits-s-britain.html

Новый штамм коронавируса распространяется в несколько большей степени, чем предыдущий, но о его повышенной опасности данных пока нет.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Закрытие границ с Великобританией из-за выявленного нового штамма коронавируса нецелесообразно. Такой точки зрения придерживается специалист по вакцинации, заведующий отделением иммунологии и инфекционных заболеваний больницы имени Анри Мондора во французской коммуне Кретей Жан-Даниэль Лельевр, пишет РИА Новости.

"Не думаю, что это (закрытие границ - ред.) очень действенно. Поскольку вариант вируса выявлен в других странах Европы… В Европе такие масштабы перемещения населения, что возможность изоляции одной страны от других иллюзорна", - сказал Жан-Даниэль Лельевр.

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© Sputnik / Евгений Биятов
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По его словам, новый штамм вируса распространяется в несколько большей степени, чем предыдущий, но о его повышенной опасности данных пока нет.

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В середине декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. На данный момент понятно, что она на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов. После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, Молдову, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Британией.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (218)

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