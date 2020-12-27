Любовный гороскоп 2021: кого ждут настоящие страсти, а кого разрыв с любимым

Наступающий 2021 год будет наиболее удачным для тех, кто уже находится в крепких семейных отношениях. Старые чувства заиграют новыми красками.

Проверка на прочность для многих знаков Зодиака ожидается в начале лета. Это время, когда отношениям с любимым человеком надо посвятить все свои силы.

Овен

Хозяин года Белый металлический Бык тяготеет к надежным отношениям. Поэтому по-настоящему любимыми будут чувствовать себя те Овны, у которых есть постоянный партнер. Вторая половинка предпримет все усилия, чтобы окружить представителей этого знака Зодиака лаской и заботой. Овны тоже не будут отставать от своего избранника. Желание сделать любимому человеку приятное выйдет на первый план. Одинокие Овны продолжат поиск любимого человека. Будьте аккуратны в выборе партнера. Не исключены разочарования из-за завышенных ожиданий.

Телец

Близнецы

Наступающий год пройдет под знаком искренности в отношениях. Иногда Тельцам в силу характера сложно рассказать о своих чувствах и переживаниях. В 2021-м все стеснения исчезнут. Представители этого знака Зодиака почувствуют мощную поддержку своей второй половинки. Это окрылит их и придаст сил для новых свершений. Одинокие Тельцы продолжат поиск. Прилагать много усилий ради обретения личного счастья они не станут. Все пойдет своим чередом. В конце года вас ожидает внезапная встреча, которая перерастет в близкое знакомство, а затем и нежные отношения.

Представители этого знака Зодиака любят, когда в отношениях кипят страсти. Они нередко сами провоцируют накал эмоций в надежде, что финалом всего станет триумфальное примирение. Такие эмоциональные качели в наступающем году уступят спокойствию и размеренности в отношениях. Иными словами, Близнецам немного поднадоели мелкие ссоры с любимым человеком. Они найдут удовольствие в тихих семейных вечерах при свечах. Лучше нежно ворковать рядом со второй половинкой, чем находиться в напряжении.

Рак

Любовному флирту Вы предпочтете отношения с перспективой. Одинокие представители этого знака Зодиака перестанут ждать подарков судьбы и войдут в фазу активного поиска второй половинки. Не исключено, что мужчины-Раки найдут избранницу на несколько лет старше. Сначала этот факт немного смутит, однако потом вы оцените все преимущества таких отношений. Раки-женщины четко расставят приоритеты для своего партнера. Букетно-конфетный период будет длиться недолго. Официальный брак не за горами.

Лев

Дева

Ради покорения любимого человека Львы будут готовы на подвиги. Одинокие представители этого знака уже к апрелю определятся с объектом своего интереса и начнут активно его завоевывать. В ход пойдут любые ухищрения – от дорогих подарков до прогулок под звездным небом. Звезды советуют провести совместный отпуск с новым партнером. Несколько дней или недель, проведенных вместе, помогут быстрее понять, насколько вы подходите друг другу. Замужние или женатые Львы откроют новую страницу отношений со второй половинкой. Страсть воспылает с новой силой. Будет складываться ощущение, что вы заново знакомитесь друг с другом.

На любовном фронте не всегда все будет гладко. Многое зависит от того, насколько вы научились слушать и понимать окружающих. Такое качество, как чуткость, поможет в 2021 году выстроить идеальные отношения с партером. И тогда Девы получат от второй половинки все, чего ожидают. Это в первую очередь касается духовного единения. Такие же рекомендации звезды дают и одиноким представителям этого знака Зодиака. Вас ожидает множество новых знакомств с противоположным полом. Искреннее общение поможет определиться с выбором партнера.

Весы

Вопросы взаимоотношений в начале года отойдут на второй план. Весы больше будут заботиться о карьере и здоровье. Начиная с мая ситуация изменится. Весов ждут романтические свидания и сюрпризы от любимого человека. Год Белого металлического Быка будет не очень стабильным в плане взаимоотношений для одиноких Весов. Они будут быстро влюбляться и также быстро разочаровываться. Такие эмоциональные качели могут сильно расстроить представителей этого знака. Звезды не советуют придавать неурядицам на любовном фронте большого значения. В ноябре вы можете встретить настоящую любовь.

Скорпион

Стрелец

Гороскоп на 2021-й предупреждает, что представители этого знака Зодиака должны запастись терпением. Вторая половинка может раздражать по мелочам, и далеко не всегда Скорпионы будут правы в своих претензиях. Прежде чем высказать свое недовольство, хорошо подумайте, а стоит ли выяснять отношения и нервничать по пустякам. Иногда просто лучше закрыть глаза на оплошности родного и любимого человека. Скорпионы, которые только вступили в новые отношения, также должны быть менее пристрастны к объекту своего интереса. Только в этом случае вас ждет полная идиллия с партнером.

Шлейф прежних отношений будет тянуться за представителями этого знака Зодиака весь год. Внезапно всплывет старая любовь, которая опять начнет добиваться вашего внимания. Сначала Стрельцам это будет льстить, но потом они поймут, что разбитой чаши не склеишь. Сказать твердое "нет" будет трудно, поэтому Стрельцы будут испытывать некий эмоциональный дискомфорт. Те Стрельцы, чье сердце еще свободно, будут иметь множество интересных знакомств в наступающем году. Вероятность зарождения крепкого союза возникнет ближе к августу 2021-го.

Козерог

Год Быка в любовном плане для Козерогов может быть непредсказуемым. Некоторых представителей этого знака ожидают сильные чувства, вопрос только в том, насколько ярко они смогут их проявить. Одинокие Козероги будут икать любовь среди единомышленников с общими интересами и взглядами на жизнь. Те, кто уже нашел свою вторую половинку, полностью окунутся в отношения. На первый план выйдет забота о партнере. Козероги сделают все возможное, чтобы доставить удовольствие второй половинке. К слову, старания не останутся незамеченными. Представители этого знака Зодиака и сами будут купаться в ласке и любви своего избранника или избранницы.

Водолей

Рыба

На любовном фронте в 2021 году не все будет гладко. Возможны кризисы в отношениях и стрессы. Самый сложный период придется на март. Водолеи почувствуют растерянность: им понадобится опытный советчик, чтобы спасти свою любовь. Те, кто смогут с достоинством преодолеть переломный момент, в дальнейшем не будут испытывать дискомфорта в отношениях. Новый этап наступит и в интимном плане. Водолеи откроют новые грани своего партнера. Те, кто находится в поиске второй половинки, тоже смогут испытать новые чувства.

Весь 2020-й вы купались в любви. Вторая половинка ублажала вас, как могла. Теперь пришло время раздавать долги. Звезды советуют больше заботиться о любимом человеке: дарить подарки, приглашать на свидания и говорить много комплиментов. Эти нехитрые способы позволят продлить удовольствие от отношений с партнером. А оно в свою очередь зарядит Рыб внутренней энергией, которая поможет достичь целей в разных сферах жизни. Те, кто еще не обрел свое счастье, должны проявить настойчивость. Завершите прежние отношения, если они вас давно тяготят, и вступите в новый жизненный этап.

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