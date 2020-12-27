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Президент РФ Владимир Путин

Путин: Россия бескорыстно оказывает гумпомощь другим странам

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201227/33044646/putin-rossiya-beskorystno-okazyvaet-gumpomosch-drugim-stranam.html

Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое, отметил Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС России, РФ всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем спасателя, текст которого опубликован на сайте Кремля.

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"Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом", – отметил президент РФ.

По словам Путина, это одно из важнейших, значимых направлений работы МЧС РФ.

"Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. И сделает это бескорыстно. Не ради каких-то политических выгод", – подчеркнул президент РФ.

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По мнению Путина, этот опыт следует использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС. 

"В этом отношении многое уже сделано. Укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях, – а это противопожарная служба, воинские спасательные, поисково-спасательные, горноспасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС", – отметил российский лидер.

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