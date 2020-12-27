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Тест на коронавирус

Ученый объяснила, почему новый штамм коронавируса более заразен

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (219)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201227/33045701/uchenyy-obyasnila-pochemu-novyy-shtamm-koronavirusa-bolee-zarazen.html

Предыдущему варианту вируса было сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки, а новый штамм справляется с этим быстрее.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Новый штамм коронавируса более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Daily Mail

Вирус
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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Предыдущему варианту вируса было сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки, утверждает профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона. Специалист объяснила, что именно поэтому взрослые, имеющие больше ACE2 в носу и горле, становились более легкой мишенью для вируса, а инфицирование детей регистрировалось реже.

"Новому варианту вируса легче это сделать, поэтому дети, могут быть так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые", - сказала специалист.

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© CC0 / Pixabay / rawpixel
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По словам Барклай, именно данный фактор может являться основной причиной более быстрого распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

В середине декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании, а затем еще в семи странах. На данный момент понятно, что инфекция на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов. После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, Молдову, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Британией.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (219)

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