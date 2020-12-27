Эксперты спрогнозировали, как будут проходить путешествия в 2021 году

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В 2021 году глубина бронирования туристических туров изменится, путешествовать люди будут реже и начнут выбирать для поездок ближайшие регионы. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса Туту.ру, проанализировав текущие тренды.

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По словам специалистов, ощущение неопределенности стало причиной снижения глубины бронирования. Путешественники стали планировать поездки в последний момент. По мере восстановления объема перевозок покупать билеты заранее снова станет выгоднее.

Однако не только пандемия и страх заразиться коронавирусом будут влиять на желание путешествовать. К снижению мобильности приведет еще и падение доходов. Поэтому наиболее востребованными окажутся авиабилеты лоукостеров.

Локальный туризм в 2021-м может стать трендом года. Также появляется запрос на кастомизированный отдых и активный отдых на природе.

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Эксперты считают, что восстановление международного туризма зависит от продолжительности пандемии и решений правительств стран. Однако, отправляясь за границу, путешественникам, скорее всего, придется подготовить справки о состоянии здоровья.

А еще государства будут быстрее и жестче реагировать на новости о появлении новых рисков пандемии. То есть ограничения в местах отдыха могут быть довольно существенные, а границы в случае опасности распространения болезни будут закрывать очень быстро.

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