Эксперты спрогнозировали, как будут проходить путешествия в 2021 году

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В 2021 году глубина бронирования туристических туров изменится, путешествовать люди будут реже и начнут выбирать для поездок ближайшие регионы. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса Туту.ру, проанализировав текущие тренды.
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Однако не только пандемия и страх заразиться коронавирусом будут влиять на желание путешествовать. К снижению мобильности приведет еще и падение доходов. Поэтому наиболее востребованными окажутся авиабилеты лоукостеров.
Локальный туризм в 2021-м может стать трендом года. Также появляется запрос на кастомизированный отдых и активный отдых на природе.
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А еще государства будут быстрее и жестче реагировать на новости о появлении новых рисков пандемии. То есть ограничения в местах отдыха могут быть довольно существенные, а границы в случае опасности распространения болезни будут закрывать очень быстро.
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