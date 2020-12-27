Песков: Путин сообщил, что будет прививаться от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" безопасна и эффективна для людей старше 60 лет.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет прививаться от коронавируса и ждал завершения всех формальностей. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", – сказал Песков.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V". По его словам, это показала проведенная экспертиза.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

По результатам анализа данных, эффективность вакцины составила 91,4%, а для тяжелых случаев - около 100%. В начале декабря в России был дан старт гражданской вакцинации.

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