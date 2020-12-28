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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Фальков: иностранные студенты вузов России смогут защитить диплом удаленно

© Photo : Минобрнауки России
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201228/33050009/falkov-inostrannye-studenty-vuzov-rossii-smogut-zaschitit-diplom-udalenno.html

Глава Минобрнауки считает, что удаленная защита дипломной работы не станет массовым явлением, но такую возможность российские вузы иностранным студентам предоставят.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Иностранные студенты российских вузов, которые не смогут въехать не территорию РФ, будут иметь возможность защитить диплом удаленно. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, которого цитирует РИА Новости.

При этом глава Минобрнауки считает, что это не станет массовым явлением.

"У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя считаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации", – заявил Фальков.

Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова.
© Sputnik / Владимир Вяткин
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По словам министра, вузам потребуется пойти навстречу иностранным студентам, проанализировать, кто пропустил многое в этом году. В качестве одного из вариантов работы с иностранцами рассматривается перевод на индивидуальные учебные планы, а в случае слишком большого количества долгов и невозможности выйти на сессию, этот период можно будет считать академическим отпуском.

Также Фальков заявил, что у него нет опасений относительно того, что после окончания периода пандемии вузы не смогут отказаться от дистанционного или гибридного формата работы.

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"Нет, такого точно не будет, поверьте. Точку невозврата мы не прошли. Все равно все ждут старого доброго традиционного обучения, поэтому никакого ни привыкания, ни желания переводить не будет", – сказал министр, отвечая на вопрос о том, нет ли опасений, что после окончания пандемии вузы не смогут отказаться от дистанционного обучения.

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