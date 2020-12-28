Армению и Киргизию могут привлечь к производству вакцины от COVID-19

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждают привлечение фармпроизводителей Армении и Киргизии к развитию совместных производств вакцины от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента промышленной политики комиссии Николай Кушнарев.
"Промышленным блоком комиссии и РФПИ активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана. Речь идет именно о вакцине", – сказал Кушнарев.
Кушнарев отметил, что Евразийский банк развития готов оказать финансовую поддержку созданию производств вакцины от COVID-19 в странах ЕАЭС. Ранее банк уже пообещал поддержать производство вакцины "Спутник V" в Казахстане.
Также Кушнарев напомнил, что уже подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимодействии в сфере создания совместных производств с Белоруссией и Казахстаном, налажен трансфер соответствующих российских технологий в эти республики.
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