Армению и Киргизию могут привлечь к производству вакцины от COVID-19

Все участвующие в переговорах стороны понимают важность оперативного решения задачи, поэтому вскоре все вопросы должны быть согласованы.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждают привлечение фармпроизводителей Армении и Киргизии к развитию совместных производств вакцины от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента промышленной политики комиссии Николай Кушнарев.

"Промышленным блоком комиссии и РФПИ активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана. Речь идет именно о вакцине", – сказал Кушнарев.

Однако пока говорить о конкретных сроках и формах сотрудничества преждевременно. "В ближайшее время еще предстоит провести ряд совещаний для уточнения деталей. Однако все участвующие стороны понимают важность оперативного решения этой задачи, поэтому мы уверены, что вскоре все вопросы будут согласованы", – пояснил директор департамента промышленной политики ЕЭК.

Кушнарев отметил, что Евразийский банк развития готов оказать финансовую поддержку созданию производств вакцины от COVID-19 в странах ЕАЭС. Ранее банк уже пообещал поддержать производство вакцины "Спутник V" в Казахстане.

Также Кушнарев напомнил, что уже подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимодействии в сфере создания совместных производств с Белоруссией и Казахстаном, налажен трансфер соответствующих российских технологий в эти республики.

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