В Иране заявили, что представили Украине отчет по сбитому Boeing

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Тегеран представил Киеву доклад по сбитому недалеко от столицы Ирана украинскому пассажирскому самолету. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Организация гражданской авиации (Ирана) подготовила отчет и в тот же день, когда я об этом сообщил (21 декабря), в онлайн-формате предоставила украинской и другим сторонам", – сообщил Хатибзаде на брифинге, отметив, что в скором времени сторонам официально будет предоставлен уже переведенный доклад.
В январе 2020-го власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". В документе говорилось, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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