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На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

В Иране заявили, что представили Украине отчет по сбитому Boeing

© Photo : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201228/33051379/v-irane-zayavili-chto-predstavili-ukraine-otchet-po-sbitomu-boeing.html

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Отчет Украине Иран представил лишь в декабре.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Тегеран представил Киеву доклад по сбитому недалеко от столицы Ирана украинскому пассажирскому самолету. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
В Иране сообщили, когда накажут виновных в крушении украинского Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные спустя три дня заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

"Организация гражданской авиации (Ирана) подготовила отчет и в тот же день, когда я об этом сообщил (21 декабря), в онлайн-формате предоставила украинской и другим сторонам", – сообщил Хатибзаде на брифинге, отметив, что в скором времени сторонам официально будет предоставлен уже переведенный доклад.

В январе 2020-го власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". В документе говорилось, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

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