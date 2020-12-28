Минздрав Испании: эпидемия COVID-19 может завершиться к концу лета 2021 года

Глава Министерства здравоохранения Испании заявил, что начало вакцинации от коронавируса приведет к завершению пандемии летом 2021 года.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Эпидемия коронавируса в Испании должна завершиться к концу лета будущего года. Причем такая тенденция будет сохраняться для Европы в целом, считает министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

"Начало вакцинации – это начало конца. Конец – когда мы сможем иммунизировать 70% населения, это может произойти в конце лета. В Испании и в Европе", – заявил Илья в интервью радиостанции Cadena Ser.

В Испании 27 декабря дали старт вакцинации, сообщает РИА Новости. Вакцина от Pfizer/BioNTech была отправлена в ряд стран Евросоюза 26 декабря. В Испанию доставили 9750 доз.

Вакцинация в Испании будет проходить в четыре этапа: первыми вакцину получат лица, входящие в группы риска, – медработники, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями.

Доставка второй партии вакцины немного затянулась из-за технических проблем, связанных с необходимостью соблюдения крайне низкой температуры хранения на заводе в Бельгии.

За последние две недели эпидемиологическая ситуация в Испании, как и в ряде других стран ЕС, начала ухудшаться. По официальным данным Института Джонса Хопкинса, на 28 декабря в Испании были выявлены более 1,8 миллиона случаев заражения COVID-19. Жертвами эпидемии стали почти 50 тысяч человек.

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