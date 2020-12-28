В России 31 декабря объявлено выходным днем

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. На прошлой неделе Владимир Путин призвал глав всех субъектов РФ сделать 31-е число выходным.

По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная", а по действующему закону в столь короткие сроки ввести выходной на федеральном уровне невозможно, сообщает РИА Новости.

В некоторых регионах России до этого местные власти уже приняли решение об объявлении нового выходного дня. Первой о выходном 31 декабря объявила Белгородская область, за ней последовали Курская, Владимирская, Крым и другие.

После обращения российского президента главы других регионов также объявили о введении нового выходного дня.

В понедельник Северная Осетия объявила 31 декабря выходным последней из субъектов РФ. Таким образом, теперь все россияне будут отдыхать в последний день 2020 года.

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