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Елочная игрушка на Новогодней елке в Москве. Архивное фото

В России 31 декабря объявлено выходным днем

© Sputnik / Iliya Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201228/33055908/v-russia-31-dekabrya-obyavlen-vykhodnym-dnem.html

Российские регионы один за другим поддержали инициативу президента РФ сделать 31 декабря выходным днем.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. На прошлой неделе Владимир Путин призвал глав всех субъектов РФ сделать 31-е число выходным.

По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная", а по действующему закону в столь короткие сроки ввести выходной на федеральном уровне невозможно, сообщает РИА Новости.
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В некоторых регионах России до этого местные власти уже приняли решение об объявлении нового выходного дня. Первой о выходном 31 декабря объявила Белгородская область, за ней последовали Курская, Владимирская, Крым и другие.

После обращения российского президента главы других регионов также объявили о введении нового выходного дня.

В понедельник Северная Осетия объявила 31 декабря выходным последней из субъектов РФ. Таким образом, теперь все россияне будут отдыхать в последний день 2020 года.

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