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Александр Гинцбург

Разработчик вакцины "Спутник V" рассказал о создании препарата против COVID-19

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (230)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201228/33056590/razrabotchik-vaktsiny-sputnik-v-rasskazal-o-sozdanii-preparatov-protiv-covid-19.html

В России в ближайшее время может появиться несколько препаратов на основе антител для лечения коронавируса. Планируется, что испытания препаратов начнутся осенью 2021 года.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Разработку нового препарата против коронавирусной инфекции глава центра Гамалеи, профессор Александр Гинцбург анонсировал в ноябре этого года.

По словам ученого, сейчас ведется работа по созданию такого лекарственного препарата несколькими способами. Он также рассказал, каким образом будет действовать препарат.

"Человек с момента заражения, когда он начинает болеть, получает такой препарат, который нейтрализует вирус, за это время у человека начинают вырабатываться собственные антитела, это 7-10 дней. И все, как они начали вырабатываться, соответственно, он начал выздоравливать. А за счет этих антител он продержался до выработки собственных, вот в чем смысл", – объяснил Гинцбург.

Новый препарат не является вакциной, он будет создан исключительно для лечения инфицированных коронавирусом.

"Это никакого отношения к вакцине не имеет. Это надо называть терапевтическим препаратом для лечения ковидных больных", – уточнил Гинцбург.

© Photo : Russian Direct Investment Fund
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На вопрос о том, есть ли вероятность появления сразу нескольких таких препаратов в России, специалист ответил "безусловно".

По замыслу создателей препарата на основе антител, он будет применяться как капельница и эффект от него предположительно появится через 7-10 дней. Если прогнозы оправдаются, то больному, по словам Гинцбурга, будет достаточно "одной, от силы двух капельниц".

Также глава центра Гамалеи рассказал о предполагаемой стоимости будущего препарата, которая будет гораздо выше стоимости вакцины.

"Препарат явно будет не самым дешевым. С вакциной вообще нельзя сравнивать <...>. И с точки зрения производства, и с точки зрения конечной цены. Хотя это может быть сфера ответственности государства", – рассказал Гинцбург.

Испытания препарата от COVID-19 на основе антител предполагают начать осенью 2021 года.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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"Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Единственное, что можно сказать: если делать серьезно и основательно, а мы только так должны делать, то надо сразу по нескольким технологиям разрабатывать этот препарат, что сейчас и делается", – заявил глава центра Гамалеи.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (230)

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