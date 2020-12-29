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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу

Специалист объяснила, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (234)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201229/33065910/spetsialist-obyasnila-skolko-sokhranyaetsya-immunitet-u-perebolevshikh-covid19.html

По словам Анны Поповой, чтобы прервать эпидемиологический процесс, следует вакцинировать около 60% населения.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. По текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина должна давать защиту не на меньший период. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период", – заявила она.

Вакцинация от коронавируса
© Sputnik / Кирилл Брага
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
Попова также отметила: для того чтобы прервать эпидпроцесс, нужно привить около 60% населения.

По ее словам, весной в России будет достаточное количество вакцины от COVID-19, чтобы поэтапно прививать население.

"Количество нарабатываемой вакцины, успехи наших производителей, которые показывают, как умело и быстро они могут масштабировать и одну, и вторую технологию, говорят о том, что к весне мы будем иметь полное количество (вакцины от COVID-19 – ред.), чтобы поэтапно прививать население", – сказала Попова.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (234)

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