Специалист объяснила, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

По словам Анны Поповой, чтобы прервать эпидемиологический процесс, следует вакцинировать около 60% населения.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. По текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина должна давать защиту не на меньший период. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период", – заявила она.

Попова также отметила: для того чтобы прервать эпидпроцесс, нужно привить около 60% населения.

По ее словам, весной в России будет достаточное количество вакцины от COVID-19, чтобы поэтапно прививать население.

"Количество нарабатываемой вакцины, успехи наших производителей, которые показывают, как умело и быстро они могут масштабировать и одну, и вторую технологию, говорят о том, что к весне мы будем иметь полное количество (вакцины от COVID-19 – ред.), чтобы поэтапно прививать население", – сказала Попова.

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