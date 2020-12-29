Суд вынес приговор Цуркан: ее ждут 15 лет тюрьмы

Прокурор в ходе прений просил для Цуркан 18 лет колонии общего режима, защита в свою очередь настаивала на оправдании, но суд вынес свой вердикт.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Мосгорсуд во вторник вынес обвинительный приговор экс-члену правления "Интер РАО" уроженке Молдовы Карине Цуркан, которую обвинили в России в шпионаже. Ей назначено наказание в виде 15 лет в колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

"Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима", – огласила решение судебная коллегия.

Также Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан. Кроме того, судья определил и судьбу других вещественных доказательств: копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ.

Прокурор в ходе прений просил для Цуркан 18 лет колонии общего режима, защита в свою очередь настаивала на оправдании. Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме, материалы маркированы грифом "секретно".

Сторона защиты Цуркан намерена обжаловать вынесенный приговор.

Цуркан оказалась в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь постановил, что Цуркан должна находиться в СИЗО.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, о прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

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