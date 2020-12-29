Суд вынес приговор Цуркан: ее ждут 15 лет тюрьмы

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Мосгорсуд во вторник вынес обвинительный приговор экс-члену правления "Интер РАО" уроженке Молдовы Карине Цуркан, которую обвинили в России в шпионаже. Ей назначено наказание в виде 15 лет в колонии общего режима, сообщает РИА Новости.
"Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима", – огласила решение судебная коллегия.
Также Мосгорсуд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан. Кроме того, судья определил и судьбу других вещественных доказательств: копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ.
Прокурор в ходе прений просил для Цуркан 18 лет колонии общего режима, защита в свою очередь настаивала на оправдании. Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме, материалы маркированы грифом "секретно".
Сторона защиты Цуркан намерена обжаловать вынесенный приговор.
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, о прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
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