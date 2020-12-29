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Российская вакцина против COVID-19

В Аргентине началась вакцинация российской вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (234)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201229/33066883/v-argentina-nachalas-vaktsinatsiya-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v.html

Первые 300 тысяч доз российского препарата были доставлены в Буэнос-Айрес в прошлый четверг спецрейсом из Москвы.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Вакцина "Спутник V" была оперативно доставлена во все провинции Аргентины, чтобы 29 декабря начать масштабную вакцинацию по всей стране.

Спецрейс из Москвы прибыл в аргентинскую столицу с 300 тысячами доз вакцин в канун Рождества, сообщает РИА Новости.

В каждой из провинций южноамериканской страны была запущена онлайн-регистрация на вакцинацию. Заявки поступили от сотен тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса
© Sputnik / Кирилл Брага
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Планируется, что в первую очередь вакцину получат медики, работающие в отделениях интенсивной терапии. Они могут привиться непосредственно на рабочем месте.

Сотрудничество между Россией и Аргентиной по вопросам вакцинации продолжится. Уже в январе и феврале ожидаются поставки дополнительных доз вакцины "Спутник V" (5 и 14 миллионов соответственно), которые позволят привить всех медиков страны, а также пожилых людей и сотрудников служб безопасности. Вакцинация является добровольной.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (234)

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