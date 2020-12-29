Адвокат Цуркан заявил, что она не ждет предложений об обмене

Адвокат Карины Цуркан заявил, что вопрос подачи прошения о помиловании пока не обсуждался и что его подзащитная не рассчитывает на обмен.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, которую во вторник Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдовы, не рассчитывает, что будет рассмотрен вопрос ее обмена на осужденного за рубежом россиянина. Об этом заявил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов.

"Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нет", – сказал Павлов.

Суд во вторникв совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также инстанция обратила в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан. Кроме того, судья определил и судьбу других вещественных доказательств: копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ. Сторона защиты намерена обжаловать вердикт суда.

По его словам, вопрос подачи прошения о помиловании пока не обсуждался.

Цуркан оказалась в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь постановил, что Цуркан должна находиться в СИЗО.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, о прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

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