Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Белоруссии

В Минздраве республики заявили, что на первом этапе препарат получат 200 тысяч человек, а уже в феврале-марте в стране могут начать производство локализованной российской вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Вакцинация от COVID-19 стартовала в Белоруссии во вторник. Первыми препарат получат медработники, педагоги и работники сферы торговли и транспорта.

Глава Минздрава РБ Дмитрий Пиневич заявил, что на первом этап вакцинации от коронавируса предполагает прививку российской вакциной "Спутник V" 200 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

"На 200 тысяч человек, которые мы планируем (вакцинировать – ред.) на первом этапе, подписаны контракты на поставку вакцины. Мы охватим вакциной "Спутник V" данное количество пациентов. В дальнейшем, я надеюсь, мы закроем наши потребности и прямыми поставками (из России - ред.), и локализацией вакцины в нашей стране", – сказал глава белорусского Минздрава.

Первая партия вакцины прибыла в страну во вторник. Белорусскими специалистами была создана система, позволяющая соблюдать необходимую для хранения вакцины холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, которое позволит транспортировать вакцину по всей стране.

Пиневич также отметил, что массовая вакцинация от коронавируса в Белоруссии началась раньше, чем планировалось: предполагалось, что начало вакцинации произойдет только в январе.

Министр напомнил, что первыми получателями вакцины станут категории населения, входящие в группы риска: медработники, работники сферы образования, а также торговли и транспорта. Поступивших из России доз препарата хватит для проведения первого этапа вакцинации.

По словам Пиневича, после локализации вакцины в Белоруссии объемы вакцинирования будут исчисляться "сотнями тысяч". А уже до конца весны в стране планируется привить от коронавируса 1,2 миллиона человек.

Провести локализацию вакцины, то есть начать свое производство российского препарата, планируется в феврале – марте, что позволит значительно расширить охват населения вакцинацией.

"Думаю, что в конце февраля – начале марта у нас будет получена вакцина, локализованная здесь", – заявил Пиневич.

По словам главы белорусского Минздрава, препарат будет производиться на мощностях предприятия "Белмедпрепараты", которое имеет всю необходимую производственную базу и долгие кооперационные связи с российской стороной, а также соответствующий научный потенциал.

Белоруссия первой из зарубежных стран зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" на своей территории, а также стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.

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