Уходит эпоха: не стало Пьера Кардена

Мировая мода понесла невосполнимую утрату: на 99-м году жизни скончался французский кутюрье, музой для которого долгие годы была сама Майя Плисецкая.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Известный модельер Пьер Карден скончался во Франции в возрасте 98 лет, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на семью модельера.

"Мы все гордимся его настойчивыми амбициями и дерзостью, которые он проявлял на протяжении всей своей жизни. Современный человек, обладавший множеством талантов и неиссякаемой энергией", – говорится в тексте, опубликованном близкими Кардена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pierre Cardin (@pierrecardinofficiel)

Пьетро Кардини, который впоследствии станет известен всему миру как Пьер Карден, родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в семье фермеров, пишет РИА Новости. Свою карьеру начинал как портной и театральный художник. С конца 1940-х работал в ателье у Кристиана Диора, через несколько лет создал собственный дом моды, а позже и мебельный бутик в Париже. Вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном он участвовал в возрождении высокой моды в послевоенной Франции.

© REUTERS / Charles Platiau Пьер Карден со своими творениями, 2014 год.

Миру моды Карден известен как человек, запатентовавший свыше 500 изобретений. Это и цветные чулки, и высокие сапоги, и мини-сарафаны, а также галстуки "в цветочек". В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз". Помимо этого, модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой. Великую артистку кутюрье считал своей музой.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Майя Плисецкая, Пьер Карден и артисты Русского имперского балета, 1998 год.

Пьер Карден также считается одним из пионеров стиля унисекс. В 1954 году модельер представил свое знаменитое платье-пузырь, и с тех пор не изменял своей любви к авангардному и футуристическому дизайну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pierre Cardin (@pierrecardinofficiel)

"Мне говорили, что прет-а-порте убьет мое имя, но оно спасло меня", – говорил Карден. В последний раз на публике великий кутюрье появился в сентябре нынешнего года на праздновании 70-летия своего модного дома.

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