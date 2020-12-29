Кислородное голодание: в Британии говорят о критической ситуации в больницах

Врач-реаниматолог одной из больниц Великобритании опубликовала в своем Twitter призыв о помощи и рассказала о ситуации с лечением больных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. В больницах Соединенного королевства для лечения зараженных COVID-19 сложилась критическая ситуация - об этом заявила врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден.

Сообщение она опубликовала в твиттере, проинформировав, что "в больницах заканчивается кислород. В одном из фондов не осталось неинвазивных аппаратов".

Hospitals are running out of oxygen.



One trust has no non-invasive machines left.



ICUs are tweeting for volunteers to prone patients.



Transfer teams being requested to move patients 65+ miles to nearest hospital with critical care capacity.



Please. Stay at home if you can. — Dr Samantha Batt-Rawden (@sbattrawden) December 28, 2020

​По словам Саманты Батт-Роден, из-за сложившейся ситуации пациентов нужно перевозить на более чем 65 миль (более 100 километров) в ближайшую клинику с отделением интенсивной терапии.

В декабре стало известно, что в Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. По данным специалистов, новый вариант вируса на 70% заразнее обычного, однако нет веских доказательств того, что он опаснее с точки зрения смертности. Однако многие страны мира предпочли ограничить воздушное и наземное сообщение с Британией.

Как отмечает РИА Новости, Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что из-за новой мутации возбудителя COVID-19 эпидемиологическая ситуация в стране "вышла из-под контроля".

С начала пандемии, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зафиксировали более 81 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек скончались.

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