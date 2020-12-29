Видео - Прививка в прямом эфире: Камала Харрис получила вакцину от COVID-19

Вслед за победившим на президентских выборах Джо Байденом избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку от коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку вакцины от коронавируса в прямом эфире и призвала всех американцев последовать ее примеру, пишет РИА Новости.

"Я теперь вакцинирована... Я хочу призвать всех сделать прививку. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно... Мой муж сделает это сегодня. Я жду, когда получу вторую часть вакцины. Речь буквально о спасении жизней. Я доверяю ученым", - заявила Харрис.

Избранный вице-президент сообщила, что привилась препаратом компании Moderna.

Ранее вакцину получили избранный президент Джо Байден, действующий вице-президент Майк Пенс с супругой, ряд высокопоставленных лидеров конгресса.

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