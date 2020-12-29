00:05 30 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.61
Поиск
Избранный вице-президент США Камала Харрис

Видео - Прививка в прямом эфире: Камала Харрис получила вакцину от COVID-19

© AP Photo / Andrew Harnik
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/09/32824371.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201229/33075049/privivka-v-pryamom-efire-kamala-harris-poluchila-vaktsinu-ot-covid-19.html

Вслед за победившим на президентских выборах Джо Байденом избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку от коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку вакцины от коронавируса в прямом эфире и призвала всех американцев последовать ее примеру, пишет РИА Новости.

Избранный президент США Джо Байден во время вакцинации от COVID-19
© REUTERS / Leah Millis
Видео - Джо Байден привился от коронавируса
"Я теперь вакцинирована... Я хочу призвать всех сделать прививку. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно... Мой муж сделает это сегодня. Я жду, когда получу вторую часть вакцины. Речь буквально о спасении жизней. Я доверяю ученым", - заявила Харрис.

Избранный вице-президент сообщила, что привилась препаратом компании Moderna.

Ранее вакцину получили избранный президент Джо Байден, действующий вице-президент Майк Пенс с супругой, ряд высокопоставленных лидеров конгресса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Попова: российские вакцины от COVID-19 будут эффективны против нового штамма


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу - 2010.
Фото – Трудно сказать "прощай": утраты 2020 года
Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года
Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться