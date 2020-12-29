Видео - Прививка в прямом эфире: Камала Харрис получила вакцину от COVID-19

"Я теперь вакцинирована... Я хочу призвать всех сделать прививку. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно... Мой муж сделает это сегодня. Я жду, когда получу вторую часть вакцины. Речь буквально о спасении жизней. Я доверяю ученым", - заявила Харрис.
Избранный вице-президент сообщила, что привилась препаратом компании Moderna.
Ранее вакцину получили избранный президент Джо Байден, действующий вице-президент Майк Пенс с супругой, ряд высокопоставленных лидеров конгресса.