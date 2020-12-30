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Криштиану Роналду (Португалия)

Пока все спали: футболист века, ответ Захаровой и новогодний комендантский час

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Обзор самых интересных событий — в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Титул "Футболиста XXI века" получил нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду: результаты рейтинга по версии Globe Soccer Awards обнародовало американское издание ESPN, пишет sports.md.

Согласно опубликованным данным, Роналду набрал 38% голосов болельщиков.

Второе место получил капитан "Барселоны" Лионель Месси. За него проголосовали 24% участников опроса. Третьим стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, он заручился поддержкой 23% участвовавших в голосовании.

В уходящем году организаторы также определяли обладателей премий "Тренер века", "Клуб века" и "Агент века", пишет издание. Она охватывает период с 2001-го по 2020 годы.

Лучшим наставником признан главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а лучшим клубом — "Реал".

Стихия лишила крова

Жители хорватского города Глина в одночасье лишились крова. Из-за сильного землетрясения, которое произошло 29 декабря, около 90% населения остались без жилья, пишет iz.ru со ссылкой на информацию заместителя мэра города Бранки Бакшич Митич.

Сейсмограф
© Sputnik / Miroslav Rotari
Видео - Сильное землетрясение в Хорватии

Она назвала произошедшее "невероятной трагедией" и рассказала, что в Глине установлены специальные палатки для организации ночлега. Из столицы Хорватии Загреба прибудут грузовики с продовольствием, одеялами и обогревателями.

Землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Хорватии во вторник, эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Центр города разрушен.  Значительные разрушения также произошли в городе Сисак, там  сильно пострадала городская больница.

"В казарме в Петрине обеспечено 500 мест для ночлега людей, которые не могут вернуться к себе домой, и еще 100 в гостинице, мы контактируем с соседней Карловацкой жупанией (округом) и городом Загреб, стремимся к тому, чтобы обеспечить размещение всем, кто остался без крова, и не оставлять их на холоде", - сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович в беседе с журналистами.  

Как сообщило РИА Новости, в результате землетрясения погибло семь человек, в том числе 12-летняя девочка в Петрине. 

"Неуместные параллели": ответ Захаровой на попытку очернить российскую вакцину

Проведенные высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем параллели между борьбой России с COVID-19 и террористической активностью запрещенной в России и ряде других стран террористической организацией ИГ абсолютно неуместны.

Александр Гинцбург
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поводом послужила публикация на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) статьи Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", пишет РИА Новости.

"В своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"* (запрещена в РФ). Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", - отметила Захарова в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

Она также отметила "войну вакцин", которая в последнее время набирает обороты и сопровождается слухами, ложной или намеренно искаженной информацией. "К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель... Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", - подытожила Захарова.

Комендантский час в новогоднюю ночь

На столь строгие меры пошло правительство Латвии. Как отмечается, они призваны предотвратить распространение COVID-19. За соблюдением ограничений полиции будут помогать военные, пишет Sputnik Латвия.

Николай Дурманов.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Дурманов: помимо коронавируса человеку угрожают другие опасные инфекции

Так, с 30 декабря и до 4 января, а также с 8 января по 9 января после 22.00 и до 5.00 по местному времени гражданам будет запрещено покидать свои дома. По сути, вводится временный "комендантский час" - подобных мер в Латвии не предпринималось на протяжении примерно 75 лет, пишет агентство.

В ночное время суток вне своих жилищ смогут находиться только те, кто выполняет свои рабочие обязанности. При этом время работы магазинов и сферы обслуживания будет ограничено с 6.00 до 21.00 так, чтобы работники успели попасть на работу из дома и обратно, не нарушая правил.

Кроме того, латвийский кабмин принял решение о продлении срока чрезвычайной ситуации до 7 февраля.

За последнюю неделю от вызванных коронавирусом осложнений в Латвии ежедневно умирает не менее 17 человек.

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