Пока все спали: футболист века, ответ Захаровой и новогодний комендантский час

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КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Титул "Футболиста XXI века" получил нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду: результаты рейтинга по версии Globe Soccer Awards обнародовало американское издание ESPN, пишет sports.md.

Согласно опубликованным данным, Роналду набрал 38% голосов болельщиков.

Второе место получил капитан "Барселоны" Лионель Месси. За него проголосовали 24% участников опроса. Третьим стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, он заручился поддержкой 23% участвовавших в голосовании.

В уходящем году организаторы также определяли обладателей премий "Тренер века", "Клуб века" и "Агент века", пишет издание. Она охватывает период с 2001-го по 2020 годы.

Лучшим наставником признан главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а лучшим клубом — "Реал".

Стихия лишила крова

Жители хорватского города Глина в одночасье лишились крова. Из-за сильного землетрясения, которое произошло 29 декабря, около 90% населения остались без жилья, пишет iz.ru со ссылкой на информацию заместителя мэра города Бранки Бакшич Митич.

Она назвала произошедшее "невероятной трагедией" и рассказала, что в Глине установлены специальные палатки для организации ночлега. Из столицы Хорватии Загреба прибудут грузовики с продовольствием, одеялами и обогревателями.

Землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Хорватии во вторник, эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Центр города разрушен. Значительные разрушения также произошли в городе Сисак, там сильно пострадала городская больница.

"В казарме в Петрине обеспечено 500 мест для ночлега людей, которые не могут вернуться к себе домой, и еще 100 в гостинице, мы контактируем с соседней Карловацкой жупанией (округом) и городом Загреб, стремимся к тому, чтобы обеспечить размещение всем, кто остался без крова, и не оставлять их на холоде", - сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович в беседе с журналистами.

Как сообщило РИА Новости, в результате землетрясения погибло семь человек, в том числе 12-летняя девочка в Петрине.

"Неуместные параллели": ответ Захаровой на попытку очернить российскую вакцину

Проведенные высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем параллели между борьбой России с COVID-19 и террористической активностью запрещенной в России и ряде других стран террористической организацией ИГ абсолютно неуместны.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поводом послужила публикация на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) статьи Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", пишет РИА Новости.

"В своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"* (запрещена в РФ). Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", - отметила Захарова в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

Она также отметила "войну вакцин", которая в последнее время набирает обороты и сопровождается слухами, ложной или намеренно искаженной информацией. "К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель... Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", - подытожила Захарова.

Комендантский час в новогоднюю ночь

На столь строгие меры пошло правительство Латвии. Как отмечается, они призваны предотвратить распространение COVID-19. За соблюдением ограничений полиции будут помогать военные, пишет Sputnik Латвия.

Так, с 30 декабря и до 4 января, а также с 8 января по 9 января после 22.00 и до 5.00 по местному времени гражданам будет запрещено покидать свои дома. По сути, вводится временный "комендантский час" - подобных мер в Латвии не предпринималось на протяжении примерно 75 лет, пишет агентство.

В ночное время суток вне своих жилищ смогут находиться только те, кто выполняет свои рабочие обязанности. При этом время работы магазинов и сферы обслуживания будет ограничено с 6.00 до 21.00 так, чтобы работники успели попасть на работу из дома и обратно, не нарушая правил.

Кроме того, латвийский кабмин принял решение о продлении срока чрезвычайной ситуации до 7 февраля.

За последнюю неделю от вызванных коронавирусом осложнений в Латвии ежедневно умирает не менее 17 человек.

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