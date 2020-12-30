За цензуру против российских СМИ последуют санкции

Соответствующий документ подписал президент России, ответные санкции будут применяться в отношении в том числе Twitter, Facebook и YouTube.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах подписал российский лидер Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Закон предусматривает меры за ограничение со стороны иностранных интернет-платформ доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение о мерах будет приниматься по согласованию с МИД России, пишет агентство. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, а это уже будет грозить санкциями интернет-платформе.

Новый закон будет распространяться, кроме прочего, на Twitter, Facebook и YouTube. Как отмечает РИА Новости, инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.

Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о мерах. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.

За цензуру в отношении российских СМИ для интернет-платформ предусматривается и штраф. Он составит от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей (примерно 40,6 тысяч долларов США). Отмечается, что блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.

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