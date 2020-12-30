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Владимир Путин

Путин направил новогоднее поздравление Санду

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201230/33081217/putin-napravil-novogodnee-pozdravlenie-sandu.html

Президент России отметил, что развитие дружественных российско-молдавских отношений отвечало бы долгосрочным интересам обоих государств.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств, в том числе президенту Молдовы Майе Санду.

"В поздравлении президенту Республики Молдова Майе Санду Владимир Путин отметил, что развитие дружественных российско-молдавских отношений, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах отвечало бы долгосрочным интересам двух стран", – отмечено на сайте президента России.

Майя Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы республики 24 декабря. Она первая женщина, которая стала руководителем Молдовы.

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