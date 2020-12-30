Цифровой "паспорт здоровья": свобода перемещения не для всех

Мировые IT-гиганты совместно с авиакомпаниями разрабатывают приложения, благодаря которым можно будет вновь безопасно путешествовать. Однако воспользоваться такими приложениями смогут не все.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Своеобразные "паспорта здоровья", которые позволят людям воспользоваться регулярными авиарейсами, а также посещать публичные мероприятия, концерты, ходить в театр или кино разрабатывают в сотрудничестве с ИТ-гигантами некоторые иностранные компании, пишет Sputnik Italia.

Технические названия приложений - Common Pass, Travel Pass, Digital Health Pass - изготовят, чтобы как можно скорее вернуться к безопасному перемещению людей по миру, информирует агентство.

Сообщается, что приложение будет содержать данные о результатах проведенных ПЦР-тестов, а в будущем, когда вакцина станет доступна всем, также подтверждение иммунизации. Данные, загруженные в приложение, нужно будет предъявить при посадке на авиарейс так же, как сегодня это происходит с цифровыми посадочными талонами на мобильных телефонах.

Подобная система уже экспериментально используется на отдельных маршрутах рядом крупных авиакомпаний. По сообщению CNN Business, среди них такие корпорации, как JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines и Virgin Atlantic.

Приложение, содержащее результаты тестов на COVID-19 и сведения о вакцинации, генерирует QR-код, который может быть предъявлен для контроля "без раскрытия конфиденциальной информации".

Но у широкого использования подобных "паспортов здоровья" есть много скептиков. И речь идет не только о конфиденциальности, отмечает Sputnik Italia.

В первую очередь исключенными из данной системы окажутся те, кто не имеет смартфона, либо не пользуется подобной техникой. Эти люди автоматически лишаются возможности свободно перемещаться.

Также в эту категорию могут попасть дети и подростки, если учесть, что они как минимум еще один год не будут охвачены вакцинацией. Ведь их возрастная группа будет привита последней, а следовательно, "паспорт здоровья" может не допустить их к перелетам.

Однако эксперты уже сейчас заявляют о том, что подобные системы цифрового учета будут массово использоваться уже в первой половине следующего года.

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