Китай впервые обнародовал данные о своей вакцине против коронавируса

Эффективность препарата, разработанного китайской компанией Sinopharm, составляет 79,34%, однако данных о том, сколько было привито человек и за какой период, не предоставлено, также производитель не сообщил о побочных эффектах.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В среду Beijing Institute of Biological Products, входящий в китайскую компанию Sinopharm, обнародовал первую официальную информацию об испытаниях китайской вакцины от COVID-19.

Согласно представленному заявлению, эффективность китайского препарата составляет 79,34%. Это первые преданые огласке результаты клинических испытаний вакцины, разрабатываемой в Китае с июля 2020 года, до этого никаких цифр не сообщалось, пишет РИА Новости.

"Инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34 %", – говорится в заявлении.

В данный момент проводится третья стадия клинических испытаний вакцины, промежуточные данные которой были обнародованы в заявлении. Производители также сообщили, что коэффициент конверсии нейтрализующих антител составляет 99,52%, однако в документе нет данных о числе привитых, а также информации о том, в каких странах и в какой период проводились испытания. Сообщения о побочных явлениях также отсутствуют.

Китай первым приступил к созданию вакцины от COVID-19. Однако на момент начала третьей фазы испытаний специалисты из КНР столкнулись с проблемой, так как в стране уже фактически не было вируса и реципиентов для проведения тестов было крайне мало.

В результате третий этап клинических испытаний вакцины китайские ученые проводили в других странах, таких как ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания, Перу, Аргентина.

В заявлении от Sinopharm также указано, что компания уже подала заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для одобрения выхода вакцины на рынок.

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