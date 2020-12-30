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Медицинский работник готовит дозу вакцины от COVID-19 против коронавирусной болезни.

Разработчики "Спутник V" поделились идеей с британскими коллегами

© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (246)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201230/33090619/razrabotchiki-sputnik-v-privetstvuyut-registratsiyu-britaniey-vaktsiny-ot-covid-19.html

Центр Гамалеи предложил оксфордским иммунологам добавить компонент российского препарата к тому, который входит в состав продукта AstraZeneca.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В среду правительство Великобритании вынесло решение о разрешении использовать вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.

Назначена также дата начала вакцинации населения. С 4 января первые желающие привиться смогут это сделать. Вакцина будет вводиться двумя дозами в интервале 4-12 недель.

Сократить интервал между введением вакцины позволит использование вектора "Спутник V" для второй прививки.

Ранее сообщалось, что вакцина от AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%, причем она разнилась в зависимости от дозы вводимого препарата.

Центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, компонент своей вакцины. Таким образом оксфордский препарат будет двухкомпонентным, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, возникающую в результате использования этой вакцины, а значит и продлить срок ее защитного действия.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве по вакцине
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность его резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны, и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавлял Гинцбург.

Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (246)

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