Разработчики "Спутник V" поделились идеей с британскими коллегами

Центр Гамалеи предложил оксфордским иммунологам добавить компонент российского препарата к тому, который входит в состав продукта AstraZeneca.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В среду правительство Великобритании вынесло решение о разрешении использовать вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.

Назначена также дата начала вакцинации населения. С 4 января первые желающие привиться смогут это сделать. Вакцина будет вводиться двумя дозами в интервале 4-12 недель.

Сократить интервал между введением вакцины позволит использование вектора "Спутник V" для второй прививки.

A. Gintsburg: "UK’s regulator’s extraordinary decision to expand the gap between the 1st and 2nd shot of AZ vaccine 4 times without extensive clinical trials demonstrates the flexibility Brexit offered in resolving regulatory issues independently & fighting #covid19 promptly" — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 30, 2020 ​"Подход AstraZeneca подтверждает, что использование двух разных векторов для двух уколов лучше, чем текущий подход производителей вакцин, которые используют один и тот же вектор в обоих уколах", – говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

Ранее сообщалось, что вакцина от AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%, причем она разнилась в зависимости от дозы вводимого препарата.

Центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, компонент своей вакцины. Таким образом оксфордский препарат будет двухкомпонентным, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, возникающую в результате использования этой вакцины, а значит и продлить срок ее защитного действия.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность его резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны, и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавлял Гинцбург.

Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря.

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