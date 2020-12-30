Разработчики "Спутник V" поделились идеей с британскими коллегами

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В среду правительство Великобритании вынесло решение о разрешении использовать вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.
Назначена также дата начала вакцинации населения. С 4 января первые желающие привиться смогут это сделать. Вакцина будет вводиться двумя дозами в интервале 4-12 недель.
Сократить интервал между введением вакцины позволит использование вектора "Спутник V" для второй прививки.
A. Gintsburg: "UK’s regulator’s extraordinary decision to expand the gap between the 1st and 2nd shot of AZ vaccine 4 times without extensive clinical trials demonstrates the flexibility Brexit offered in resolving regulatory issues independently & fighting #covid19 promptly"— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 30, 2020
"Подход AstraZeneca подтверждает, что использование двух разных векторов для двух уколов лучше, чем текущий подход производителей вакцин, которые используют один и тот же вектор в обоих уколах", – говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".
Ранее сообщалось, что вакцина от AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%, причем она разнилась в зависимости от дозы вводимого препарата.
Центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, компонент своей вакцины. Таким образом оксфордский препарат будет двухкомпонентным, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, возникающую в результате использования этой вакцины, а значит и продлить срок ее защитного действия.
Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря.
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