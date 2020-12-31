Белый Бык: каков характер у хозяина наступающего года

Уходящий год прошел под знаком Крысы. Хозяйка года по Восточному календарю в определенной мере наложила отпечаток на общий жизненный уклад в 2020-м.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik, Дарья Чернега. Если охарактеризовать уходящий год в общих чертах, то вырисовывается следующая картина: люди сидели "по норам", таскали туда еду, а когда выползали из своего укрытия, распространяли инфекцию. Не исключено, что хозяин 2021-го - Белый металлический Бык - своим характером тоже повлияет на ход будущего года. О том, каков нрав у белого быка, рассказали в кишиневском зоопарке. Там проживает семейство венгерских бычков.

Белый Бык © Sputnik / Дарья Чернега

Белый Бык © Sputnik / Дарья Чернега

Белый Бык © Sputnik / Дарья Чернега

Белый Бык © Sputnik / Дарья Чернега 1 / 4 © Sputnik / Дарья Чернега Белый Бык

Флегматик по характеру

Бычки венгерской породы внешне заметно отличаются от своих сородичей, к которым привык человек. Их рога имеют ровную и вытянутую форму. Глава семейства - Гаврюша и его подружка - прибыли в Кишинев из Чехии несколько лет назад. На новой родине они уже успели произвести потомство. Как отмечают сотрудники зоопарка, белый бык - животное спокойное и дружелюбное к окружающим.

"В дикой природе их поведение может быть другим, так как они подвержены атакам хищников, и им приходится передвигаться и всегда быть готовыми к побегу. В процессе его, как они становились домашними животными, контакта с хищниками у них практически не был, и от того характер успокоился, он стал более покладистым", – рассказал сотрудник зоопарка Роман Крецу.

Белый бык - флегматик по характеру. Это дает надежду на то, что и следующий год будет менее суетным, чем уходящий 2020-й. Правда, сотрудники зоопарка предупреждают - это животное может нанести серьезный удар противнику, который ведет себя агрессивно. Такая особенность наводит на мысль о том, что в следующем году не стоит испытывать судьбу.

Привязанность к близким

Как пояснили в зоопарке, белые венгерские быки, впрочем, как и все коровы, привязаны к своим хозяевам и семье. Среди обитателей вольера нет конкуренции за территорию.

"Молодой бык был рожден на этой территории, поэтому он не поднимает квартирного вопроса. Субординация работает четко. Он знает, что самец по соседству - это папа, субординацию надо четко соблюдать", – отметил Крецу.

Хорошие манеры белый бык демонстрирует и по отношению к сотрудникам зоопарка. Животное покладистое, его можно кормить практически без опаски. Правда, иногда самцы проявляют ревность: в такие моменты лучше побыстрее ретироваться. А еще белый бык морозоустойчив и неприхотлив. Возможно, это свойство характера хозяина года будет на руку всем людям. Если в следующем году и появятся неприятности, то переносить их будем стойко и без стрессов.

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