Навстречу новому: год Быка, поздравление из космоса и чудесное спасение

Самое интересное, что произошло в мире в последнюю ночь уходящего года - в утренней подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. На смену Белой металлической крысе приходит Белый и не менее металлический бык. Чем встретить год Быка - в интервью радио Sputnik рассказала астролог Лилия Любимова.

Бык — животное домашнее. Поэтому Новый год нужно встречать в кругу семьи, пригласив самых близких, что особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса гулять с размахом не представляется возможным.

Хозяин наступающего 2021 года любит застолья, но из праздничного меню все же придется исключить блюда из мяса, в первую очередь - из говядины. Их лучше заменить рыбными. Разнообразить новогоднее меню можно за счет выпечки и зелени.

"Бык очень любит пироги – с капустой, с грибами, с картошкой, всякие сладости — торты, выпечку. Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям", — рассказала Лилия Любимова.

Как угодить хозяину нового года — в видеоинфографике Ria.ru.

Чудесное спасение

В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы.Инцидент произошел на станции "Косино".

В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро. Он вовремя успел затормозить, и пострадавший смог выбраться из-под вагонаhttps://t.co/iBu4OJKmlN pic.twitter.com/6AeGuAYW96 — РИА Новости (@rianru) December 30, 2020

Как сообщает РИА Новости, мужчина 1984 года рождения не получил серьезных травм, машинист смог вовремя затормозить. На записи видно, как сотрудник метрополитена спустился на рельсы и посмотрел под поезд. Пострадавший спустя пару секунд смог самостоятельно выбраться из-под первого вагона и попасть обратно на платформу при помощи других пассажиров.

Поздравления из космоса

Находящиеся сейчас на МКС российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили землян с наступающим Новым годом, пожелав им быть внимательными друг к другу и быть вместе.

"Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!" - сказал Рыжиков в записанном на борту МКС видеообращении.

По его словам, 2020 год стал "серьезным испытанием для всей планеты", но люди доказали, что любая пандемия бессильна, если человечество объединяется в борьбе за жизнь. А Сергей Кудь-Сверчков напомнил, что 2020 год был юбилейным для Международной космической станции – 20 лет назад на ней начал работу первый международный экипаж. Ранее космонавт ответил на вопросы землян о том, как проходит встреча Нового года в космосе.

2021 год уже на пороге.



В последнее время меня часто спрашивают — украшаем ли мы Международную космическую станцию, как и сколько раз будем встречать #НовыйГод, а также сколько дней будем отдыхать. На эти и другие вопросы я отвечаю в своем новогоднем видео.#НовыйГод2021 pic.twitter.com/iaskkRpSj2 — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) December 28, 2020

​В настоящее время на международной космической станции работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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