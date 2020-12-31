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Новогодняя елка

Навстречу новому: год Быка, поздравление из космоса и чудесное спасение

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (510)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201231/33095220/poka-vse-spali-god-byka-privitye-printsy-i-chudesnoe-spasenie.html

Самое интересное, что произошло в мире в последнюю ночь уходящего года - в утренней подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. На смену Белой металлической крысе приходит Белый и не менее металлический бык. Чем встретить год Быка - в интервью радио Sputnik рассказала астролог Лилия Любимова.

Влюбленные на берегу моря
© Sputnik / Михаил Мордасов
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Бык — животное домашнее. Поэтому Новый год нужно встречать в кругу семьи, пригласив самых близких, что особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса гулять с размахом не представляется возможным.

Хозяин наступающего 2021 года любит застолья, но из праздничного меню все же придется исключить блюда из мяса, в первую очередь - из говядины. Их лучше заменить рыбными. Разнообразить новогоднее меню можно за счет выпечки и зелени.

"Бык очень любит пироги – с капустой, с грибами, с картошкой, всякие сладости — торты, выпечку. Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям", — рассказала Лилия Любимова.

Как угодить хозяину нового года —  в видеоинфографике Ria.ru.

Чудесное спасение

В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы.Инцидент произошел на станции "Косино".

Как сообщает РИА Новости, мужчина 1984 года рождения не получил серьезных травм, машинист смог вовремя затормозить. На записи видно, как сотрудник метрополитена спустился на рельсы и посмотрел под поезд. Пострадавший спустя пару секунд смог самостоятельно выбраться из-под первого вагона и попасть обратно на платформу при помощи других пассажиров.

Поздравления из космоса

Находящиеся сейчас на МКС российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили землян с наступающим Новым годом, пожелав им быть внимательными друг к другу и быть вместе.

"Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!" - сказал Рыжиков в записанном на борту МКС видеообращении.

По его словам, 2020 год стал "серьезным испытанием для всей планеты", но люди доказали, что любая пандемия бессильна, если человечество объединяется в борьбе за жизнь. А Сергей Кудь-Сверчков напомнил, что 2020 год был юбилейным для Международной космической станции – 20 лет назад на ней начал работу первый международный экипаж. Ранее космонавт ответил на вопросы землян о том, как проходит встреча Нового года в космосе.

​В настоящее время на международной космической станции работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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