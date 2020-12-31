Российские паспорта могут дополнить "медстраницами"

В заграничных и внутренних паспортах россиян могут появиться специальные страницы, которые будут содержать данные о прививках владельца документа.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Запрос о внесении в паспорта россиян данных о прививках направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Во всем мире сейчас широко обсуждается вопрос возможного ведения персонального учета прививок для каждого человека, желающего безопасно перемещаться по миру, однако вопрос об этической стороне таких документов также существует.

Несмотря на это, Петров акцентировал внимание на том, что вопрос о безопасном перемещении граждан внутри страны и в другие государства остается приоритетным. Кроме того, очевидна опасность повторных пандемий, сообщает РИА Новости.

"В данной связи предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных "медицинских" страниц для внесения отметок о наличии вакцины. Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и одновременно наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния", – говорится в обращении чиновника.

По его мнению, такие "медицинские" страницы могут включать данные не только о наличии вакцины от коронавируса, здесь же могут размещаться и другие важные отметки о прививках, необходимых для путешественников в экзотические страны, например, от малярии или болезни Лайма.

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