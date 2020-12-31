15:14 31 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.21
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Российский паспорт

Российские паспорта могут дополнить "медстраницами"

© Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (248)
4010
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201231/33098785/russian-pasporta-mogut-byt-dopolneny-medstranitsami.html

В заграничных и внутренних паспортах россиян могут появиться специальные страницы, которые будут содержать данные о прививках владельца документа.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Запрос о внесении в паспорта россиян данных о прививках направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Зона паспортного контроля в международном терминале.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Цифровой "паспорт здоровья": свобода перемещения не для всех

Во всем мире сейчас широко обсуждается вопрос возможного ведения персонального учета прививок для каждого человека, желающего безопасно перемещаться по миру, однако вопрос об этической стороне таких документов также существует.

Несмотря на это, Петров акцентировал внимание на том, что вопрос о безопасном перемещении граждан внутри страны и в другие государства остается приоритетным. Кроме того, очевидна опасность повторных пандемий, сообщает РИА Новости.

"В данной связи предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных "медицинских" страниц для внесения отметок о наличии вакцины. Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и одновременно наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния", – говорится в обращении чиновника.

По его мнению, такие "медицинские" страницы могут включать данные не только о наличии вакцины от коронавируса, здесь же могут размещаться и другие важные отметки о прививках, необходимых для путешественников в экзотические страны, например, от малярии или болезни Лайма.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (248)

По теме

Китай предложил создать единую международную систему "кодов здоровья"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рандеву на Бульваре шампанского.
Игристое блаженство к новогоднему столу
Что желают молдаване от Деда Мороза в 2021 году.
Чего ждут молдаване от Деда Мороза в 2021 году
Оливье
Оливье: пять рецептов любимого салата

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться