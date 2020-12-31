Видео – Предновогоднее приключение: визит в берлогу белого медведя

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Рисковый исследователь рассказал о том, что его подвигло на такой шаг, в опубликованном в соцсетях ролике.
КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Российский биолог Леонид Зайка в своем Instagram показал, как изнутри выглядит берлога белого медведя.
"Не знаю, где вы будете встречать, у друзей, дома, у родственников, лично я в новой квартирке", — написал Зайка в своей публикации.
Он также поздравил всех с наступающим Новым годом.
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