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Белый медведь на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Видео – Предновогоднее приключение: визит в берлогу белого медведя

© Sputnik / Vladimir Baranov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201231/33104473/video--prednovogodnee-priklyuchenie-vizit-v-berlogu-belogo-medvedya.html

Рисковый исследователь рассказал о том, что его подвигло на такой шаг, в опубликованном в соцсетях ролике.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Российский биолог Леонид Зайка в своем Instagram показал, как изнутри выглядит берлога белого медведя.

"Не знаю, где вы будете встречать, у друзей, дома, у родственников, лично я в новой квартирке", — написал Зайка в своей публикации.
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Публикация от Леонид Зайка (@white_zal)

Он также поздравил всех с наступающим Новым годом.

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