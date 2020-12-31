Видео – Предновогоднее приключение: визит в берлогу белого медведя

Рисковый исследователь рассказал о том, что его подвигло на такой шаг, в опубликованном в соцсетях ролике.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Российский биолог Леонид Зайка в своем Instagram показал, как изнутри выглядит берлога белого медведя.

"Не знаю, где вы будете встречать, у друзей, дома, у родственников, лично я в новой квартирке", — написал Зайка в своей публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Зайка (@white_zal)

Он также поздравил всех с наступающим Новым годом.

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