Путин: 2020-й – год преодоления невзгод и проявления лучших человеческих качеств

Президент России заявил, что 2020-й был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профкачества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, поздравляя россиян с новым 2021 годом, отметил, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет, был трудным, но Россия прошла его с достоинством.

"Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей", – сказал Путин в своем традиционном обращении.

Однако, по словам российского лидера, 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.

Поэтому, как отметил президент, год удалось пройти достойно. "Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие – в наших сердцах, в нашем характере и поступках", – сказал президент.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин в своей речи не обошел вниманием ветеранов. "Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг – с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы", – добавил он.

Путин констатировал, что эпидемию коронавируса пока не удалось полностью остановить, но выразил надежду, что в новом году это удастся.

"Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — заключил президент, пожелав всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья.

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