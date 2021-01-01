Лайфхак: как приготовить кофе по-новогоднему

Полезный совет, как взбодрить своих гостей в новогоднюю ночь и удивить оригинальным рецептом, который они захотят повторить.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Кофе в Новый год? Непривычно? А между тем, кофе именно в новогоднюю ночь обладает не только какой-то особенной магией, но и имеет практический подтекст. Этот напиток с бодрящим ароматом помогает проснуться и открыть новые смыслы праздничного вечера.

Предлагаем узнать рецепт рождественского кофе, который идеально впишется в новогоднюю ночь.

Варим крепкий кофе из расчета две чайные ложки на 150 миллилитров воды. Сахар добавлять не нужно. Затем в ход идут гостевые чашки. Кладем в каждую по одному желтку с ложкой коньяка и меда. Все это тщательно взбиваем венчиком, сверху заливаем готовым кофе. Вуаля, напиток готов. По желанию можно украсить кофе рисунком из взбитых сливок, гости оценят такой креатив.

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